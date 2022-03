Fünf Verletzte bei Wohnungsbrand in Gummersbach

Nach ersten Erkenntnissen sei das Feuer auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Vier Ersthelfer hätten die Einsatzkräfte dabei unterstützt, die Bewohner des Hauses in Sicherheit zu bringen. Sie seien mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Inhaberin sei zum Zeitpunkt des Brandes am Samstag nicht in ihrer Wohnung gewesen, hieß es weiter. Sie erlitt jedoch laut Polizei einen Schock und kam ebenfalls ins Krankenhaus. Ein 23-jähriger Mann, der sich in der betroffenen Wohnung aufgehalten hatte, blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.