Fünf Verletzte bei Zusammenstoß von Bus und Bagger

Bedburg-Hau (dpa/lnw)

Bei einem schweren Busunfall am Niederrhein sind fünf Menschen verletzt worden, 20 weitere Personen kamen mit dem Schrecken davon. Der Bus sei am Mittwochmorgen in Bedburg-Hau bei Kleve mit einem Bagger zusammengestoßen, teilten Polizei und Feuerwehr mit. Die Kollision war so heftig, dass der Bagger auf die Seite stürzte und der Bus vorne komplett beschädigt wurde.

Von dpa