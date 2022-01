«Für freie Impf-Entscheidung»: Impfgegner demonstrieren

Düsseldorf (dpa/lnw)

In Düsseldorf sind am Samstag mehrere Tausend Gegner von Corona-Maßnahmen durch die Stadt gezogen. Sie hatten Transparente dabei mit Aufschriften wie «Pflege mit Herz - aber ohne Impfpflicht» oder «Keine Impfpflicht». Viele Teilnehmer trugen grüne Kittel und Haarhauben, die in medizinischen Berufen üblich sind. Das Spektrum der Teilnehmer der angemeldeten Demonstration war bunt gemischt, auch Familien mit Kindern waren darunter.

Von dpa