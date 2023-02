Für Johannes B. Kerner geht «Lebenstraum» in Erfüllung

Köln (dpa)

Für Moderator Johannes B. Kerner (58) ist beim Kölner Rosenmontagszug in diesem Jahr ein «kleiner Lebenstraum» in Erfüllung gegangen. Er dürfe zum allerersten Mal auf einem der Wagen mitfahren, sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur - vermutlich sei es sogar das einzige Mal. «Für einen geborenen Rheinländer, der die ersten 14 Jahre im Rheinland gelebt hat, ist das natürlich ein kleiner Lebenstraum, der in Erfüllung geht», sagte er. Der 58-Jährige wurde in Bonn geboren.

Von dpa