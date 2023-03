Für Kölns Trainer Baumgart zählt nur der Klassenverbleib

Köln (dpa)

Für Steffen Baumgart zählt in dieser Saison nur der Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga. «Jetzt, in der Phase, brauchen wir über nichts anderes reden außer den Klassenerhalt», sagte der Trainer des 1. FC Köln am späten Samstagabend im ZDF-Sportstudio. «Und ob der mit 36 Punkten erreicht wird oder mit 40, ist am Ende jedem in Köln egal», ergänzte der 51-Jährige. «Das ist das einzige Ziel, was wir haben, weil wir auch nicht über andere Sachen reden können. Das ist einfach so.» Nach der 0:2-Heimniederlage am Freitag gegen den VfL Bochum liegen die Kölner vor den Sonntagsspielen sieben Punkte vor dem Relegationsplatz.

Von dpa