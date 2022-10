Für Union soll es in Bochum «eklig» werden: VfL mit Optionen

Bochum (dpa)

Schlusslicht VfL Bochum will Spitzenreiter Union Berlin in der Fußball-Bundesliga einen unangenehmen Tag bereiten. «Es muss eklig sein, bei uns zu spielen, genauso wie es für uns und andere eklig ist, an der Alten Försterei zu spielen», sagte VfL-Trainer vor dem Heimspiel des VfL am Sonntag gegen die «Eisernen». Der neue Bochumer Coach zieht Optimismus aus den jüngsten Erfolgen des Tabellenletzten im DFB-Pokal in Elversberg (1:0) und in der Liga daheim gegen den 1. FC Köln (1:1) und Eintracht Frankfurt (3:0). Man müsse sich «nicht verstecken», jeder Sieg müsse «Selbstvertrauen» geben.

Von dpa