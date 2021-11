Für Video Notruf gewählt? Ermittlungen gegen 33-Jährigen

Solingen (dpa/lnw)

Für das perfekte Video eines ausrückenden Feuerwehrwagens soll ein 33-Jähriger in Solingen den Notruf missbraucht haben. Der Mann habe sich zuvor gemeinsam mit zwei Minderjährigen und einem jungen Mann am Sonntag vor einer Feuerwache in Solingen aufgehalten, teilte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage zu dem Geschehen mit. Die Gruppe habe eine professionelle Kameraausstattung dabei gehabt. Alle vier Personen erhielten einen Platzverweis. Die Polizei beschlagnahmte das Handy des 33-Jährigen. Gegen ihn liege eine Anzeige wegen Notrufmissbrauch vor.

Von dpa