Fußgänger mit Schlagstock geschlagen und Bargeld geklaut

Zunächst sollen ihn die beiden Männer am frühen Samstagmorgen von hinten ergriffen und an Händen und Oberkörper festgehalten haben, teilte die Polizei mit. Nachdem der 51-Jährige die Herausgabe von Wertgegenständen verweigerte, soll ein Täter ihm mit einem Teleskopschlagstock auf den Hinterkopf geschlagen haben. Anschließend wurde laut Polizei die Kleidung des Mannes durchsucht und Bargeld entwendet. Die Räuber flüchteten in unbekannte Richtung. Der Verletzte informierte die Polizei und kam in ein Krankenhaus.