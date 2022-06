Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein Fußgänger ist am Dienstag in Hamm von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Der 45-Jährige sei im Stadtbezirk Bockum-Hövel zwischen auf dem Seitenstreifen geparkten Autos vom Gehweg aus auf die Straße getreten und vom Wagen eines 73-Jährigen erfasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Fahrer habe den Unfall trotz Notbremsung nicht mehr verhindern können. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt.