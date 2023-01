Fußgängerin stirbt bei Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Neunkirchen-Seelscheid (dpa/lnw)

Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht ist in Neunkirchen-Seelscheid bei Bonn eine Fußgängerin ums Leben gekommen. Die 70-jährige Frau sei beim Überqueren einer Bundesstraße von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Fußgängerin wurde nach ersten Erkenntnissen über die Windschutzscheibe des Autos auf die Fahrbahn geschleudert. Der Fahrer flüchtete nach Angaben der Polizei, ohne sich um die Seniorin zu kümmern. Sie starb noch an der Unfallstelle nach dem Vorfall am Mittwochabend.

Von dpa