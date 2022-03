FVM-Pokalfinale für fünf Jahre im Sportpark Höhenberg

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Sportpark Höhenberg in Köln ist in den nächsten fünf Jahren Austragungsort des Herren-Landespokalfinales im Fußball-Verband Mittelrhein. Dies entschied der FVM am Dienstagabend. In den vergangenen zehn Jahren fand das Endspiel im Bonner Sportpark Nord statt. Da für die Spielstätte umfangreiche Renovierungsmaßnahmen anstehen, hat sich der Verband für einen längeren Zeitraum auf das Kölner Stadion festgelegt, wo auch Drittligist Viktoria Köln seine Heimspiele austrägt.

