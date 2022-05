Gabelstapler-Fahrer setzen Metalldiebe fest

Iserlohn (dpa/lnw)

Mit Gabelstaplern haben Firmen-Mitarbeiter in Iserlohn (Märkischer Kreis) zwei mutmaßliche Metalldiebe festgesetzt und so an der Flucht gehindert. Ein anderer Mitarbeiter hatte am Montagvormittag auf den Monitoren der Videoüberwachungsanlage beobachtet, wie zwei unbekannte Männer mit einem Kleintransporter auf dem Firmengelände neben Containern anhielten. Als die mutmaßlichen Diebe begannen, Metall aus den Containern in ihr Fahrzeug umzuladen, hätten mehrere Mitarbeiter mit Gabelstaplern das Auto mit Gelsenkirchener Kennzeichen festgesetzt, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von dpa