Galerist Zwirner übernimmt Vertretung von Gerhard Richter

New York (dpa)

Der Künstler Gerhard Richter wird künftig von der New Yorker Galerie David Zwirner vertreten. Die erste Solo-Ausstellung mit Werken des 90-Jährigen solle im März 2023 in New York zu sehen sein, teilte die 1993 vom in Köln geborenen Zwirner gegründete Galerie mit. Es sei eine «immense Ehre und ein großes Privileg», mit Richter arbeiten zu können, wurde Zwirner zitiert.

Von dpa