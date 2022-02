Gartenzaun stoppt rollenden 18-Tonner: Mann leicht verletzt

Bielefeld (dpa/lnw)

Gartenzäune können vor ganz großem Unheil schützen: In Bielefeld ist ein 18 Tonnen schwerer und fahrerloser Lkw auf einem abschüssigen Gelände in Bewegung geraten. Der Kipper rollte in Richtung des gegenüberliegenden Grundstückes einer 72-jährigen Frau, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Rentnerin war ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt am späten Mittwochnachmittag mit einer Gartenarbeit in der Nähe ihres Zauns beschäftigt.

Von dpa