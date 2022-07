GDV: Viele von Flut zerstörte Häuser am selben Ort aufgebaut

Berlin (dpa)

Nach der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr bauen zahlreiche Geschädigte ihre zerstörten Häuser trotz der Gefahren in den besonders betroffenen Regionen wieder am selben Ort auf. «Bis auf 34 Häuser werden alle Häuser an Erft und Ahr wieder am selben Standort errichtet», sagte der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jörg Asmussen, am Mittwoch in Berlin. «Wir glauben, dass dadurch die Chance verpasst wird, deutlich besser und widerstandsfähiger zu sein.»

Von dpa