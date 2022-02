Gebauer: Corona-Tests für Grundschüler bald Zuhause

Düsseldorf (dpa/lnw)

Alle Grundschüler in Nordrhein-Westfalen sollen ab dem 28. Februar Zuhause drei Mal pro Woche einen Corona-Selbsttest durchführen. Eltern müssten einmalig schriftlich versichern, dass ihre Kinder am Testverfahren daheim teilnehmen, teilte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Donnerstag mit. Die Antigentests würden von den Schulen kostenfrei ausgeteilt - entweder den Schülern ausgehändigt oder an die Eltern gegeben. In elf Sprachen seien entsprechende Informationen verschickt worden. Man setzte damit stärker auf die Kooperation der Eltern und entlaste die Grundschulen.

Von dpa