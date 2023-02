Gedenken zum Jahrestag des Ukraine-Kriegs in NRW

Düsseldorf/Dortmund/Köln (dpa/lnw)

Zum Jahrestag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine wird in Nordrhein-Westfalen am Freitag mit zahlreichen Solidaritätskundgebungen an das Leid der Ukrainerinnen und Ukrainer erinnert. Auch die Hilfe für die inzwischen mehr 225.000 Menschen, die aus der Ukraine allein nach NRW geflüchtet sind, steht am Jahrestag im Fokus.

Von dpa