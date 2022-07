Gedenkminute zum Jahrestag der Chempark-Explosion geplant

Leverkusen (dpa/lnw)

Genau ein Jahr nach der schweren Explosion im Leverkusener Chempark mit mehreren Toten soll auf dem Gelände mit einer Schweigeminute an die Opfer erinnert werden. Das teilte ein Sprecher des Betreibers Currenta am Dienstag mit. Das stille Gedenken sei am 27. Juli geplant - nicht nur in Leverkusen, sondern auch an den beiden anderen Chempark-Standorten Krefeld und Dormagen. Genau um 9.37 Uhr soll demnach innegehalten werden. Zur gleichen Uhrzeit hatte sich vor einem Jahr die Katastrophe ereignet. Die «Rheinische Post» berichtete.

Von dpa