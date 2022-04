Gedenktafel für Rohwedder soll in Düsseldorf enthüllt werden

Düsseldorf (dpa/lnw)

Detlev Karsten Rohwedder wurde vor 31 Jahren bei einem Anschlag ermordet - nun bekommt er eine Gedenktafel in Düsseldorf. Am Freitag wollen Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und die Familie Rohwedder die im Boden eingelassene Messingtafel vor seinem ehemaligen Wohnhaus auf dem Kaiser-Friedrich-Ring enthüllen, wie die Landesregierung mitteilte. Es solle ein «sichtbares Zeichen des Gedenkens in Düsseldorf» geben.

Von dpa