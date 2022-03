Gefahrgut-Lastwagen umgekippt: Fahrer eingeklemmt

Köln (dpa/lnw)

Am Autobahnkreuz Köln-West ist am Freitag ein Lastwagen mit Gefahrgut umgekippt. Der Fahrer sei eingeklemmt gewesen und von den Einsatzkräften durch die Dachluke des Führerhauses befreit worden, teilte die Feuerwehr mit. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Von dpa