Geflügelpest im Kreis Wesel: 44.500 Puten werden getötet

Kamp-Lintfort (dpa/lnw)

In einem Putenmastbetrieb in Kamp-Lintfort am Niederrhein müssen wegen eines Geflügelpestausbruchs 44.500 Tiere getötet werden. Außerdem werde eine Sperrzone mit einem Radius von mindestens zehn Kilometern um den Betrieb eingerichtet, teilte der Kreis Wesel am Dienstag mit. Amtliche Proben hätten am Montag den Geflügelpestverdacht bestätigt. Ein differenzierteres Ergebnis des Friedrich-Loeffler-Instituts für Tiergesundheit werde bis Ende der Woche erwartet.

