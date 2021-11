Geflügelpest-Verdacht im Kreis Paderborn

Delbrück (dpa/lnw)

Wegen eines Geflügelpest-Verdachts müssen nach Angaben des Kreises Paderborn in einer Putenhaltung in Delbrück-Westenholz 7400 Puten vorsorglich getötet werden. Der Geflügelhalter habe in seinem Putenbestand verendete Tiere gefunden und seinen Hoftierarzt eingeschaltet, teilte der Kreis am Mittwochabend mit. Erste Schnelltests seien positiv ausgefallen.

Von dpa