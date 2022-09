Gegen VW: Biobauer will schnelles Verbrenner-Ende erzwingen

Detmold (dpa)

In einem Klimaschutz-Streit zwischen einem Biobauern und dem Autokonzern Volkswagen entscheidet das Detmolder Landgericht am Freitag (9 Uhr) über das weitere Vorgehen. Der 62-jährige Landwirt Ulf Allhoff-Cramer fordert von dem Konzern, den Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotoren in diesem Jahrzehnt drastisch runterzufahren und 2030 ganz einzustellen. Er sieht Volkswagen als zweitgrößten Autokonzern der Welt mitverantwortlich dafür, dass er im Zuge des Klimawandels erhebliche Schäden erlitten und eine schwere Zukunft vor sich hat. Die Klage wird von Greenpeace unterstützt.

Von dpa