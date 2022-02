Geimpft und getestet zum Karneval: «Brauchtumszone» Köln

Köln (dpa/lnw) -

In Köln sollen nur geimpfte Narren mit einem zusätzlichen negativen Test oder einer Booster-Impfung Karneval feiern dürfen. Das gesamte Stadtgebiet soll zur «Brauchtumszone» erklärt werden, sagte Stadtdirektorin Andrea Blome am Mittwoch. Dadurch gilt an den Karnevalstagen in ganz Köln die 2G-plus-Regel.

Von dpa