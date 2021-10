Geklautes Auto nach Verfolgungsfahrt wieder beim Besitzer

Bestwig (dpa)

Gut eine halbe Stunde nach der Entdeckung eines Autodiebstahls im Sauerland ist der Wagen nach einer Verfolgungsfahrt der Polizei sichergestellt worden. Wie die Polizei am Samstag berichtete, entdeckten Polizeibeamte das in Bestwig (Hochsauerlandkreis) soeben als gestohlen gemeldete Fahrzeug am Morgen auf der nahen Bundesstraße 480 und gaben Stoppzeichen. Doch der Fahrer gab Gas. Als weitere Polizeiautos dazukamen, erkannte der Mann laut Polizei «die Ausweglosigkeit seines Handelns» und hielt an. Der 58-Jährige wurde festgenommen. Er muss sich wegen Diebstahls, verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der bestohlene Besitzer erhielt sein Auto zurück.

Von dpa