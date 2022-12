Geldautomat am Niederrhein gesprengt: Täter geflüchtet

Nettetal (dpa/lnw)

Bei einer Geldautomatensprengung in Nettetal am Niederhein ist am Freitag ein Gebäude durch die Detonation beschädigt worden. Zeugen hätten mindestens zwei Personen flüchten sehen, berichtete die Polizei in Viersen. Die Feuerwehr evakuierte das Haus.

Von dpa