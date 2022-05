Geldautomat gesprengt: Täter machen keine Beute

Unbekannte Täter haben am Montag in Monschau bei Aachen einen Geldautomaten gesprengt.

Geld sei aber nicht erbeutet worden, teilte die Polizei in Aachen mit. Die Polizei war schon um 2.45 Uhr von der Sicherheitsfirma über zwei Verdächtige im Vorraum des Geldinstituts informiert worden. Kurz darauf kam es zu der Sprengung. Die Täter flüchteten laut Polizei in einem Auto. Am Montag sicherte die Kriminalpolizei am Tatort Spuren und startete die Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise auf Täter und Fluchtwagen.