Geldautomat in Bad Honnef gesprengt

Bad Honnef (dpa/lnw)

In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte in Bad Honnef (Rhein-Sieg-Kreis) einen Geldautomaten gesprengt. In den frühen Morgenstunden kam es zu einer Detonation, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Täter seien mit einem Auto vom Tatort geflüchtet. Ersten Erkenntnissen zufolge gab es keine Verletzten.

Von dpa