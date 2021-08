Geldautomat in Beckum gesprengt

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Beckum einen Geldautomaten gesprengt und sind laut Zeugen mit einem schwarzen VW Golf geflüchtet.

Für die Ermittler ist das ungewohnt: In der Regel benutzen die Täter hochmotorisierte Limousinen, weshalb sich in den vergangenen Jahren der Name «Audi-Bande» etabliert hat.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatten um 3.06 Uhr mehrere Zeugen über den Notruf zwei laute Knallgeräusche aus Richtung eines Supermarkts gemeldet. Der Geldautomat stand im Eingangsbereich.

Die Fahndung nach den Tätern läuft. Zu Schäden und möglicher Beute wurden von der Polizei zunächst keine Angaben gemacht.