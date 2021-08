Geldautomat in Beckum gesprengt: Täter flüchten ohne Beute

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten an einer Tankstelle in Beckum (Kreis Warendorf) gesprengt. Mehrere Zeugen hätten die Explosion im Ortsteil Roland gehört und den Notruf gewählt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nach ersten Erkenntnissen seien die Täter jedoch ohne Beute geflüchtet. Es handele sich mutmaßlich um drei bis vier Männer, die nach der Sprengung in einem schwarzen Auto wegfuhren.

Wie die Polizei weiter mitteilte, dauert die Fahndung nach den Tätern an. Das Tankstellengebäude sei durch die Explosion beschädigt worden. Die Höhe des Sachschadens war zunächst nicht bekannt.