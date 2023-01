Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Dortmund gesprengt.

Ein gesprengter Geldautomat ist in einem Bankgebäude zu sehen.

Die Täter seien flüchtig, sagte ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen. Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr im Stadtteil Lichtendorf. Dabei entstand ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Wie viele Täter an der Sprengung beteiligt gewesen waren und ob oder wie viel Geld erbeutet wurde, ist noch unklar.