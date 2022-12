Geldautomat in Geldern gesprengt: Bankvorraum verwüstet

Bei der Sprengung eines Geldautomaten in Geldern-Walbeck (Kreis Kleve) ist der Vorraum einer Bankfiliale in einem Wohn- und Geschäftshaus zerstört worden.

Verletzte gab es nicht, wie die Polizei mitteilte. Demnach hörten Anwohner am frühen Samstagmorgen einen lauten Knall, bevor ersten Zeugenaussagen zufolge drei Männer in einem dunklen Fahrzeug vom Tatort in unbekannte Richtung flüchteten. Ob es ihnen gelang, Geld zu erbeuten, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei wollte die Spuren am Tatort am Samstagmorgen sichern.