Nach der Detonation in der Nacht zum Mittwoch wurde die anliegende Bundesstraße gesperrt, wie die Polizei in Aachen am Mittwochmorgen mitteilte. An dem betroffenen Gebäude sei Schaden entstanden. Ob die Täter Geld erbeuteten, war zunächst ebenso unklar wie die Höhe des Schadens am Gebäude. Die Beamten fahnden nun nach den Tätern.