Geldautomat nachts in Kaufhaus gesprengt

Neuss (dpa/lnw)

Unbekannte haben einen Geldautomaten in einem Neusser Einkaufszentrum gesprengt. Bei der Explosion in der Nacht zu Mittwoch sei der Automat vollständig zerstört worden, teilte die Polizei im Rhein-Kreis Neuss mit. Ein Sicherheitsdienst habe die Beamten in der Nacht alarmiert.

Von dpa