Geldautomatensprengung: Drei Täter flüchtig

Wermelskirchen (dpa/lnw)

Nach einer Geldautomatensprengung in Wermelskirchen (Rheinisch-Bergischer Kreis) sind drei mutmaßliche Täter auf der Flucht. Durch den lauten Knall der Sprengung in der Nacht zum Dienstag an einer Bankfiliale seien mehrere Anwohner geweckt worden, die die mutmaßlichen Täter beobachten und teilweise auch mit dem Smartphone filmten.

Von dpa