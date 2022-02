Geldautomatensprengung: Menschen aus Gebäude evakuiert

Duisburg (dpa/lnw)

In Duisburg sind mehrere Menschen nach einer Geldautomatensprengung aus einem Gebäude in Sicherheit gebracht worden. In der Nacht zum Mittwoch meldeten mehrere Anrufer bei der Polizei eine Explosion in einer Bank, wie ein Polizeisprecher am Morgen sagte. Die Bank befindet sich in einem Wohn- und Geschäftshaus im Stadtteil Großenbaum.

Von dpa