Geldautomatensprengung: Tatverdächtiger festgenommen

Weniger als zwei Stunden nach der Sprengung eines Geldautomaten in Lünen in Nordrhein-Westfalen ist ein Tatverdächtiger in der niederländischen Grenzstadt Venlo festgenommen worden. Der Mann sei am Freitag in der Nähe eines Autos aufgegriffen worden, das mutmaßlich bei der Tat benutzt worden sei, teilte die niederländische Polizei mit.

Die Umgebung des Fahrzeugs wurde abgeriegelt, während Sprengstoffexperten der Armee den Wagen untersuchten, wie die Nachrichtenagentur ANP berichtete. Etwa 100 Menschen mussten aus Sicherheitsgründen ihre Wohnungen verlassen.

Die Sprengung des Geldautomaten einer Bankfiliale in Lünen ereignete sich laut deutschen Polizeiangaben am Morgen gegen 03.55 Uhr. Zeugen berichteten demnach, dass drei Männer aus der Filiale rannten und dann weiter flüchteten. Bei der Fahndung nach ihnen wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Die Festahme des einen Tatverdächtigen in Venlo erfolgte laut Mitteilung der niederländischen Polizei um 05.30 Uhr.