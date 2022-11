Gepäck vergessen: Mann steigt ins Gleis und hält S-Bahn an

Weil er sein Gepäck im Zug vergessen hatte, ist ein Mann in Hennef in die Gleise gestiegen, um den nächsten Zug zu stoppen.

Glücklicherweise habe der Triebfahrzeugführer der S-Bahn bei Tempo 60 noch rechtzeitig anhalten können, teilte die Bundespolizei am Montag in Köln mit. Niemand sei verletzt worden. Die lebensgefährliche Aktion vom Samstag brachte dem 35-jährigen Mann eine Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein. Das Gepäck, ein Koffer und ein Rucksack, wurde tatsächlich in der S-Bahn in Kerpen-Horrem entdeckt. Nach einer Überprüfung durch den Entschärferdienst der Bundespolizei wurde das Gepäck an das Fundbüro der Bahn übergeben.