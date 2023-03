Gerichtsvize kritisiert fehlende Personalentscheidung

Münster (dpa/lnw)

In ungewohnt scharfer Form hat der Vizepräsident des nordrhein-westfälischen Oberverwaltungsgerichts eine bislang fehlende Personalentscheidung des Landes kritisiert. «Dass das Spitzenamt in der nordrhein-westfälischen Verwaltungsgerichtsbarkeit und damit auch eine Senatsvorsitzendenstelle nach dem Ruhestandseintritt von Präsidentin Dr. Brandts Ende Mai 2021 seit inzwischen fast zwei Jahren unbesetzt ist, stößt deshalb auf wachsendes Unverständnis und führt hier wie auch in der interessierten Öffentlichkeit zu Fragen, die andernorts beantwortet werden müssen», sagte Sebastian Beimische am Donnerstag in Münster.

Von dpa