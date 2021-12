Geringe Nachfrage nach Nikolaus-Darstellern: Notfalls Video

Düsseldorf (dpa/lnw) -

In diesem Jahr ist die Nachfrage nach professionellen Nikolaus-Darstellern gering. Die «Nikolaus-Zentrale» in Münster verzeichnete einen Rückgang der Anfragen nach Nikoläusen und Weihnachsmännern um 80 Prozent. «Es gibt zwar mehr Buchungen als letztes Jahr. Aber das ist gar kein Vergleich zu den Zeiten vor Corona», erklärte der Leiter Winfried Keuthage. Er selbst hat sich als Nikolaus vorgenommen, Kinder in diesem Jahr nur an der frischen Luft zu besuchen. Verschärfe sich die Corona-Situation weiter, möchte er auch digitale Besuche anbieten - dann komme der Nikolaus eben per Videoschalte.

Von dpa