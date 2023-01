Gespräche mit Kopenhagen: Larsson fehlt bei Schalke-Training

Gelsenkirchen (dpa)

Offensivspieler Jordan Larsson hat beim Training des FC Schalke 04 gefehlt und steht vor einem Wechsel zum FC Kopenhagen. Der Sohn des früheren schwedischen Ausnahmefußballers Henrik Larsson befindet sich in Gesprächen mit dem dänischen Club. Der 25-Jährige war erst im Sommer nach Gelsenkirchen gewechselt, überzeugte dort bislang aber nicht. Er kam in elf Bundesligaspielen beim Tabellenletzten zum Einsatz, spielte fünfmal von Beginn an und erzielte kein Tor. Auf Schalke hat Larsson noch einen Vertrag bis 2025.

Von dpa