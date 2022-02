Gestohlener Leichenwagen in Düsseldorf gefunden

Kevelaer/Düsseldorf (dpa/lnw)

Ein in Kevelaer am Niederrhein Mitte Februar gestohlener Leichenwagen ist in Düsseldorf wieder aufgetaucht. Nach Angaben der Polizei von Donnerstag entdeckte ein Zeuge den Wagen im Halteverbot. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

Von dpa