Gesundheitsministerium: Impfstoff für Booster ausreichend

Düsseldorf (dpa/lnw)

Sogenannte Booster-Impfungen für einen besseren Schutz gegen Coronainfektionen scheitern nach Angaben des Düsseldorfer Gesundheitsministeriums nicht an mangelnden Dosen. «Eine Knappheit an Impfstoff besteht nach unseren Kenntnissen derzeit nicht», stellte eine Sprecherin am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf fest.

Von dpa