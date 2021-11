Getötete 58-Jährige: Sohn will langes Schweigen brechen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Im Prozess um die Tötung einer wochenlang vermissten Düsseldorferin will ihr Sohn sein monatelanges Schweigen brechen. Der 40-Jährige werde sich am kommenden Montag zu der Sache einlassen, kündigte seine Verteidigerin am Dienstag beim Prozessauftakt am Düsseldorfer Landgericht an. Er ist wegen Totschlags angeklagt.

Von dpa