Getötetes Baby Rabea beigesetzt

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Das vor gut einer Woche in einem Mülleimer in Mönchengladbach gefundene Baby ist am Donnerstag beigesetzt worden. Etwa 50 Menschen nahmen an der Trauerfeier und der anschließenden Beisetzung auf dem Hauptfriedhof teil, unter ihnen Oberbürgermeister Felix Heinrichs (SPD) und Polizeipräsident Mathis Wiesselmann.

Von dpa