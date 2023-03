Getränkehersteller muss Modeste 350.000 Euro zurückzahlen

Bonn (dpa)

Der Geschäftsführer eines Energydrink-Herstellers muss dem Fußball-Profi Anthony Modeste von Borussia Dortmund 350.000 Euro zurückzahlen. Das hat eine Zivilkammer des Bonner Landgerichts am Freitag entschieden (AZ: 1 O 31/21). Modeste hatte im September 2017 mit dem Unternehmen aus Sankt Augustin vertraglich vereinbart, dass er dessen Getränkedosen exklusiv in Frankreich vertreiben dürfe. Dafür zahlte Modeste, damals noch in Diensten des 1. FC Köln, eine Lizenzgebühr von 250.000 Euro sowie zusätzlich 100.000 Euro für eine erste Charge des Getränks.

Von dpa