Gewalt gegen Männer: Hilfetelefon wird zunehmend genutzt

Düsseldorf (dpa/lnw)

Beim «Hilfetelefon Gewalt an Männern» haben seit Start des Angebots vor zwei Jahren Tausende Betroffene Unterstützung und Beratung nachgefragt. Das Männerhilfetelefon werde für immer mehr Männer Anlaufstelle, um Gewalt zu entfliehen, hieß es in einer gemeinsamen Mitteilung dreier Ministerien in Nordrhein-Westfalen, Bayern und Baden-Württemberg am Freitag. Im April 2020 hatten die Landesregierungen in Düsseldorf und München das Projekt gestartet, Stuttgart war 2021 hinzugekommen.

Von dpa