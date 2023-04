Gewaltsamer Tod von 53-Jähriger: kein konkreter Tatverdacht

Duisburg (dpa/lnw)

Nach dem gewaltsamen Tod einer 53-jährigen Frau in Duisburg laufen die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat. Die Obduktion habe ergeben, dass die Frau an mehreren Stichen im Oberkörper gestorben sei, teilten Polizei und Staatsanwalt Duisburg am Samstag gemeinsam mit.

Von dpa