Gewerkschaft der Polizei bestreitet Gewalt-Exzesse bei Demo

Erkelenz (dpa)

Der NRW-Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Michael Mertens, hat Kritik am Verhalten der Polizei bei der Anti-Kohle-Demonstration vor Lützerath am Samstag zurückgewiesen. «Die Polizei setzt das Recht durch», sagte Mertens am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. «Und wenn die Kommunikation nicht mehr hilft, dann entstehen leider Situationen wie gestern. Das will keiner, aber ist dann einfach unabdingbar, um den Auftrag, den die Polizei hat, auch umzusetzen.»

Von dpa