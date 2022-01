Gewerkschaft fordert mehr Stellen für die Kriminalpolizei

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) drängt auf mehr Stellen für die nordrhein-westfälische Kriminalpolizei. Andernfalls werde die Kripo in NRW in Zukunft nur noch einen Teil der Straftaten verfolgen können, warnte die Gewerkschaft GdP am Donnerstag in Düsseldorf. Auch die Fortbildung und die technische Ausstattung müssten verbessert werden.

Von dpa